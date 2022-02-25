"Єва, терпи, зайчик, ще трохи!" Обстріл авто росіянами під Херсоном потрапив на відео

Авто з мирними громадянами зазнало нападу з боку росіян.

Під Херсоном російські окупанти, які вторглися на територію України 24 лютого, обстріляли авто із мирними жителями.

Відповідні кадри опублікував у Facebook радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

На кадрах видно, що загарбники розпочали стрілянину по автомобілю, який рухався дорогою. На щастя, ніхто із пасажирів не постраждав.

Увага. На відео є ненормативна лексика.

"Ось так під Херсоном сьогодні автомобіль із людьми потрапив під обстріл. Дивом ніхто не загинув, але дивитись це важко. Це відео, яке зняте сьогодні сміливим українцем, має побачити вся Росія і весь світ! Воно зняте під Херсоном. Російські окупанти розстрілюють автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків і жінка! Вони дивом залишилися живими. Їм просто пощастило. Звертаюся до медіа цивілізованих країн – покажіть це відео обстрілу мирних українців – сотням мільйонів ваших глядачів та читачів. Звертаюся до лідерів громадської думки Росії. Подивіться це відео. Уявіть той жах, який зазнали, ці люди. Продовжуйте робити відеозвернення до російського народу із закликом "Зупинити війну! Дякую Андрію Макаревичу, Семену Слєпакову та багатьом іншим росіянам, які вже зробили відеозвернення. Нехай за вами повторять і інші мужні та чесні росіяни", — напив Геращенко.

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