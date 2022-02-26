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Українців просять допомогти з блокуванням фейкових інформресурсів: як це зробити

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
394
Допоможіть з блокуванням фейкових інформресурсів Новина оновлена 26 лютого 2022, 18:41
Допоможіть з блокуванням фейкових інформресурсів

Тільки разом ми зможемо зупинити агресора

Українців просять допомогти із блокуванням фейкових інформресурсів. Приєднуйтесь до Telegram чат-боту "Stoprussia".

Тільки разом ми зможемо зупинити агресора. Нам потрібна ваша допомога.

❗️З допомогою бота ми зможемо заблокувати фейкові

➤ Telegram канали;

➤ YouTube канали;

➤ Instagram профілі;

➤ Facebook групи;

Які розповсюджують дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ

📌 Запрошуємо всіх активно брати участь у блокуванні диверсійних ресурсів

📎 Посилання на чат-бот — https://t.me/stopdrugsbot. Сюди громадяни направляють виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування

📎 Посилання на Telegram канал — https://t.me/stoprussiachannel. Сюди будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це зробити

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#Війна #Інформвійну
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