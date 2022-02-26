Українців просять допомогти з блокуванням фейкових інформресурсів: як це зробити
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Тільки разом ми зможемо зупинити агресора
Українців просять допомогти із блокуванням фейкових інформресурсів. Приєднуйтесь до Telegram чат-боту "Stoprussia".
Тільки разом ми зможемо зупинити агресора. Нам потрібна ваша допомога.
❗️З допомогою бота ми зможемо заблокувати фейкові
➤ Telegram канали;
➤ YouTube канали;
➤ Instagram профілі;
➤ Facebook групи;
Які розповсюджують дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ
📌 Запрошуємо всіх активно брати участь у блокуванні диверсійних ресурсів
📎 Посилання на чат-бот — https://t.me/stopdrugsbot. Сюди громадяни направляють виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування
📎 Посилання на Telegram канал — https://t.me/stoprussiachannel. Сюди будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це зробити
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