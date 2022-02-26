Українців просять допомогти з блокуванням фейкових інформресурсів: як це зробити

Тільки разом ми зможемо зупинити агресора

Українців просять допомогти із блокуванням фейкових інформресурсів. Приєднуйтесь до Telegram чат-боту "Stoprussia".

Тільки разом ми зможемо зупинити агресора. Нам потрібна ваша допомога.

❗️З допомогою бота ми зможемо заблокувати фейкові

➤ Telegram канали;

➤ YouTube канали;

➤ Instagram профілі;

➤ Facebook групи;

Які розповсюджують дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ

📌 Запрошуємо всіх активно брати участь у блокуванні диверсійних ресурсів

📎 Посилання на чат-бот — https://t.me/stopdrugsbot. Сюди громадяни направляють виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування

📎 Посилання на Telegram канал — https://t.me/stoprussiachannel. Сюди будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це зробити