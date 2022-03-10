Укр

В россии и Беларуси противники войны уже наказывают за символ Z (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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рашистский символ "Z" на машинах
рашистский символ "Z" на машинах

За поддержку войны нужно расплачиваться

Буквы латинского алфавита, которые войска рф используют для маркировки своей техники во время вторжения в Украину, в россии стали наклеивать и на простые автомобили демонстрируя таким образом поддержку действий оккупантов.

Но не всем это пришлось по вкусу. В сети появилось видео, как водитель демонстрирует прорезанные шины на автомобиле и разбитое стекло, заявляя, что это сделали за надпись "V Z Нам не стыдно".

Также он отмечает, что видео записано в Костроме.

Внимание: в видео есть нецензурная лексика 18+.

Это не первый случай реакции адекватного российского сообщества на использование символики захватчиков. Ранее публиковалось видео в котором за "Z" в российской культурной столице Санкт-Петербурге разбили авто.

В Беларуси рашистов тоже не любят. В городе Новогрудок парень решил нанести на свое авто Z. Ее убрали местные жители и написали "Слава Украине".

Свою поддержку планов кровавого диктатора владимира путина демонстрируют различные российские официальные лица. Они даже решили писать КуZбасс и Zабайкалье. Также инициативу наклеить на маршрутки такую букву и использовать ее в других видах приняли чиновники в нескольких регионах.

Напомним, рашисткое использование "Z" в Чехии хотят приравнять к свастике и запретить. За его использование хотят привлекать к уголовной ответственности.

Как ранее писал "Телеграф", в россии признали, что разбомбили роддом в Мариуполе, но при этом заявили, что не нападали на Украину.

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#Россия #Война #Символ
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