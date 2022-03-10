В Чехии хотят запретить символ рашистов Z и приравнять его к свастике: подробности

Использование Z-символа рашистов в Чехии может быть воспринято как преступление против мира.

Власти Чехии планируют приравнять Z-символ, который используют российские оккупанты в войне с Украиной, к нацистской свастике и привлекать за его использование к уголовной ответственности.

Как передает местное издание Seznam Zprávy, об этом заговорили после того, как символ российских захватчиков все чаще начал появляться на чешских улицах и в соцсетях.

Отмечается, что власти Чехии начали говорить о том, чтобы приравнять использование Z-символа к нацистской свастике. И при его использовании в Чешской Республике наказывать по закону.

Вероятность введения таких санкций подтвердили в полиции и Министерстве внутренних дел страны, однако представители ведомств отметили, что каждый отдельных случай использования Z-символа рашистов будет изучаться индивидуально.

"В нашей правовой системе нет списка запрещенных символов, всегда важен контекст. Органы, ведущие уголовные дела, преследуют не сами символы или буквы, а конкретные действия и намерения", — заявила спикер чешского МВД Гана Мала, добавив, что использование символа Z может означать одобрение войны, являющееся преступлением против мира.

Напомним, что в украинском Минобороны объяснили, что означает символ россиян Z и при чем здесь нацисты с их свастикой.