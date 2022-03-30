Укр

Западные разведки раскрыли план путина с отводом войск из-под Киева: названа новая горячая точка

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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россия может попытаться перебросить войска с севера на восток
россия может попытаться перебросить войска с севера на восток

Разведслужбы отметили потерю инициативы рф

Отвод войск россии с киевского и черниговского направления это не вывод их из Украины, а перебазирование. То, о чем заявляли ранее в украинском Генеральном штабе ВСУ, подтверждают в США и Великобритании.

В американском Министерстве обороны считают, что есть вероятность того, что большое наступление начнется в другом районе фронта. "Это не означает, что угроза для Киева закончилась", — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Кирби также отметил, что отводящаяся от столицы Украины часть росвойск, не сравнима с тем количеством, которое находится в этом направлении и не составляет его большинство. При этом Киев продолжают обстреливать.

Движение российских войск отмечено на север, но не их конечный пункт, ни дальнейшие передвижения неизвестны.

Британская разведка также сообщает о вероятных новых целях россии. Там считают, что российское наступление на столицу, скорее всего, не достигло цели и потеряло инициативу в регионе. Они считают вероятным, что рф будет перебазировать силы с севера на наступление в Донецкой и Луганской областях.

Как ранее писал "Телеграф", согласно данным о передвижении врага, в Мариуполе сложилась крайне тяжелая ситуация и город может быть разделен пополам армией рф, а с Харьковского направления часть сил россии пытается пробиться к Славянску — об этом свидетельствует свежая аналитика и карты фронта.

россияне пытаются пробить путь на Донбасс через часть Харьковщины
россияне пытаются пробить путь на Донбасс через часть Харьковщины

Согласно последним данным Изюм остается критической точкой, где идут бои между украинскими защитниками и армией рф. От Изюма они могут двинуться на Славянск, к которому оккупанты могут пробиваться и со стороны Северодонецка, где также столкновения и обстрелы.

Тем временем российские военные уже не так хотят ехать воевать в Украину.

Теги:
#Киев #Россия #Донбасс #Разведка
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