Западные разведки раскрыли план путина с отводом войск из-под Киева: названа новая горячая точка

Разведслужбы отметили потерю инициативы рф

Отвод войск россии с киевского и черниговского направления это не вывод их из Украины, а перебазирование. То, о чем заявляли ранее в украинском Генеральном штабе ВСУ, подтверждают в США и Великобритании.

В американском Министерстве обороны считают, что есть вероятность того, что большое наступление начнется в другом районе фронта. "Это не означает, что угроза для Киева закончилась", — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Кирби также отметил, что отводящаяся от столицы Украины часть росвойск, не сравнима с тем количеством, которое находится в этом направлении и не составляет его большинство. При этом Киев продолжают обстреливать.

Движение российских войск отмечено на север, но не их конечный пункт, ни дальнейшие передвижения неизвестны.

Британская разведка также сообщает о вероятных новых целях россии. Там считают, что российское наступление на столицу, скорее всего, не достигло цели и потеряло инициативу в регионе. Они считают вероятным, что рф будет перебазировать силы с севера на наступление в Донецкой и Луганской областях.

Как ранее писал "Телеграф", согласно данным о передвижении врага, в Мариуполе сложилась крайне тяжелая ситуация и город может быть разделен пополам армией рф, а с Харьковского направления часть сил россии пытается пробиться к Славянску — об этом свидетельствует свежая аналитика и карты фронта.

россияне пытаются пробить путь на Донбасс через часть Харьковщины

Согласно последним данным Изюм остается критической точкой, где идут бои между украинскими защитниками и армией рф. От Изюма они могут двинуться на Славянск, к которому оккупанты могут пробиваться и со стороны Северодонецка, где также столкновения и обстрелы.

Тем временем российские военные уже не так хотят ехать воевать в Украину.