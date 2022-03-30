россия бросила все силы на Донбасс: карты боевых действий в Украине
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На каждом направлении фронта — свои нюансы
Несмотря на то, что по итогам очередного раунда переговоров россия декларировала отход войск с киевского и черниговского направлений, в регионах идут бои.
Как показывает карта The Institute for the Study of War россияне пытаются сохранить свои позиции под столицей. Эксперты отметили, что в Харьковском направлении часть войск рф направляется как резерв, чтобы соединить линию фронта со столкновениями в Луганской области. Также российские войска продолжают захватывать Мариуполь.
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Мариупольское направление
Согласно оценке аналитиков, в Мариуполе российские войска, вероятно, разделили город пополам или пытаются это сделать. При этом на улицах идут ожесточенные бои и оценка того, в каком состоянии будет российская армия, затрудняет оценку дальнейших вероятных действий — остается открытым ее возможность продолжать дальнейшие атаки в Донецкой области.
Киевское направление
Киев армия рф, как предполагается, брать все же не решится, несмотря на попытки сохранить позиции. Часть войск рф отводят с этого направления, но в Беларуси отмечены перебросы ракет и артиллерии к границе с Украиной. Что касается позиционных боев, росвойска продолжают обстрелы в Макарове и Ирпени, несмотря на контрнаступление украинской армии.
Черниговское и Сумское направление
За минувшие сутки российские войска могли оказаться в изолированных позициях в менее чем 100 км от Киева, в Башировке, Калитянском, Большой Дымерке. Рашисты продолжают обстреливать Чернигов, но они могут готовить оборонительную позицию вдоль реки Снов восточнее города. Мосты через нее разрушены.
Напомним, голубым отмечены освобожденные ВСУ регионы.
Харьковское и Донецкое направление
Несмотря на продолжающиеся обстрелы, основная часть российских войск была сосредоточена на регионе. На дороге от Изюма в Славянск (160 км южнее Харькова) продолжаются бои.
Южное направление
Наступательных операций рф не вела. Отметим, что Николаев обстреливали ракетами, при попадании в ОГА есть погибшие.
Как ранее писал "Телеграф", военные обозреватели считают, что россия перебросит силы на Донецкую и Луганскую области, чтобы попытаться добыть победу, чтобы компенсировать неудачу на остальных направлениях.
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