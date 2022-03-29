Ракетный удар по Николаевской ОГА стал смертельным, и под завалами еще есть люди (обновляется)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1503
Пострадали десятки людей
Ракетный удар по зданию Николаевской областной государственной администрации не обошелся без жертв, — погибло уже минимум три человека, еще много людей пострадали.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на последние данные Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Последние новости о войне читайте в нашем Телеграме
"По состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС деблокированы 3 погибших, 22 пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены и высвобождены из под завалов 18 человек, которых передано СМП)", — говорится в сообщении.
Как рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, под завалами слышно голоса и поиски продолжаются.
Материал будет обновляться по мере поступления новой информации
Напомним, что российские военные запустили ракету в здание ОГА в центре Николаева утром 29 марта, когда люди уже вышли на работу. Десятки людей успели выбежать из здания, но многих, к сожалению, завалило.
Вследствие удара здание пробило насквозь, обрушились девять этажей, в соседних домах выбило стекла.
Как сообщал "Телеграф", ранее российские военные ударили по Харьковской облгосадминистрации в самом центре города.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-