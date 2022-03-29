Ракетный удар по Николаевской ОГА стал смертельным, и под завалами еще есть люди (обновляется)

Пострадали десятки людей

Ракетный удар по зданию Николаевской областной государственной администрации не обошелся без жертв, — погибло уже минимум три человека, еще много людей пострадали.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на последние данные Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС деблокированы 3 погибших, 22 пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены и высвобождены из под завалов 18 человек, которых передано СМП)", — говорится в сообщении.

Как рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, под завалами слышно голоса и поиски продолжаются.

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Напомним, что российские военные запустили ракету в здание ОГА в центре Николаева утром 29 марта, когда люди уже вышли на работу. Десятки людей успели выбежать из здания, но многих, к сожалению, завалило.

Вследствие удара здание пробило насквозь, обрушились девять этажей, в соседних домах выбило стекла.

Как сообщал "Телеграф", ранее российские военные ударили по Харьковской облгосадминистрации в самом центре города.