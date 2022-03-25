Жуткие руины "неживого" центра Харькова с высоты птичьего полета: эксклюзивное видео "Телеграфа"

российские оккупанты и дальше продолжают бомбить город и убивать его мирное население

С первых дней полномасштабного вторжения россии на украинские территории одной из самых горячих точек ведения боевых действий стала первая столица Украины — город Харьков. Фашистские войска путина постоянно уничтожают как военную, так и гражданскую инфраструктуру города и жестоко убивают мирных жителей, которые всем сердцем верят, что этот ад закончится уже сегодня.

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Результаты систематических обстрелов русской армии с высоты птичьего полета удалось снять корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову.

На кадрах видно одно из главных административных зданий, которое находится в центре города, на улице Сумской — Харьковскую областную государственную администрацию, а также другие сооружения, расположенные на площади Свободы. Именно сюда нелюди из рф попали 1 марта, уничтожив все, что стояло под открытым небом.

В результате обстрела в тот день пострадали многие мирные жители, среди которых были и дети.

На месте очередного военного преступления российской федерации по-прежнему работают спасатели и неравнодушные граждане, разбирая завалы зданий. Согласно предварительным сведениям, под разбитыми стенами уже были найдены тела 24 человек, однако эта цифра, к сожалению, еще не окончательная, поскольку работы продолжаются до сих пор…

Видео разбитого города от Яна Доброносова, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" показывал ужасные кадры еще одного украинского города, который российские захватчики буквально стирают с лица земли, систематически обстреливая оставшихся выживать в бомбоубежищах и подвалах мирных жителей. Мариуполь — это населенный пункт, в котором путинская армия устроила зверский геноцид и продолжает совершать там свои военные преступления.