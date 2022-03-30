Главный редактор "Апострофа" Денис Попович о дальнейшем развитии войны между россией и Украиной

ЗИМНЯЯ ВОЙНА. РАУНД II

Я уже писал о том, что нынешние события в Украине во многом напоминают Зимнюю войну между СССР и Финляндией в 1939-1940 годах. Давид против Голиафа. Ничем не спровоцированное вторжение СССР (России) в Финлядию (Украину) под совершенно надуманными предлогами. Даже свой Куусинен у нас нашелся в лице Олега Царева. Кстати, где он? В последний раз его послали на х…й из района Кривого Рога.

Даже ход обеих войн — свою финны назвали Talvisota, примерно одинаков. Их четко можно разделить на два этапа.

На первом этапе Зимней войны — с декабря 1939 по конец января 1940 года, РККА недооценили силу финского сопротивления, не сумели прорвать линию Маннергейма, провалили все поставленные задачи. Две советские дивизии были уничтожены, две попали в окружение и сидели в этом кольце до самого конца войны. Технологическое и численное преимущество РККА не сумело побить огромную мотивацию финских бойцов, помноженное на отличное знание местности и полную народную поддержку армии Финляндии.

Такая же ситуация и у нас. Силы обороны Украины проявили огромную стойкость, мотивацию, знание театра военных действий. Народ объединился и каждый гражданин на своем месте — на фронте или в тылу оказывает большую помощь украинской армии. Значительную поддержку оказывают и западные страны, поставляя нам современное пехотное оружие (определенная материально-техническая помощь поставлялась и в Финляндию).

Сейчас наш первый этап закончился. Мы отстояли Киев, сорвав большинство планов агрессора. Нельзя утверждать, что враг полностью отказался от попыток захватить столицу Украины, но отвод российских войск от Киева — подтвержденный факт. Он означает, что здесь и сейчас битва за Киев выиграна.

Начинается второй этап. Во время финской войны РККА предприняла новое наступление в феврале 1940 года. Как известно, оно закончилось прорывом линии Маннергейма, поскольку командование Красной армии сделало нужные выводы из неудач первого этапа. Тем не менее, по итогам той войны Финляндия сохранилась на политической карте и в настоящее время является весьма комфортным для жизни государством.

А для СССР и для России Зимняя война 1939 — 1940 года до сих пор считается "незнаменитой". Соотношение потерь и приобретений, а также весовых категорий противоборствующих сторон, не позволяет русским говорить о победе.

В нашем случае, кажется, тоже сделаны выводы. Совершенно неважно, как называются процессы, связанные с отползанием российской армии от Киева — передислокация или отвод. Важно то, что скорее всего эти силы ВС РФ будут переброшены на Донбасс, где российская армия на ограниченном участке, всеми силами навалится на ВСУ, пытаясь взять реванш за неудачу первого этапа.

Оставьте споры по поводу мирного соглашения, которое еще не подписано. Его окончательные параметры определятся на поле боя. Наша Talvisota еще продолжается.