Отказ россиян воевать в Украине становится все массовее, - Генштаб ВСУ

Все меньше российских солдат хотят воевать против Украины.

На 35-й день полномасштабной войны россии против Украины противник продолжает нести потери и у него большие проблемы с комплектованием боевых подразделений.

Солдаты рф массово отказываются воевать и подают рапорты на увольнения.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По данным Генштаба ВСУ, вооруженные силы российской федерации продолжают испытывать проблемы с комплектованием подразделений личным составом.

Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

Чтобы восполнить потери и укомплектовать свою армию, россияне вынуждены вывести часть войск с территории Грузии. Так, были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

Кроме того, на временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

Отметим, россияне продолжают атаковать украинские позиции. Враг сократил боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.

На Харьковском направлении часть войск рф направляется как резерв, чтобы соединить линию фронта со столкновениями в Луганской области. Также российские войска продолжают блокировать Мариуполь.