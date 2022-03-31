Укр

Российские войска отходят от Киева: что это может означать и почему радоваться рано

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Часть российской техники была перекинута от Киева в сторону Беларуси Новость обновлена 31 марта 2022, 19:29
Часть российской техники была перекинута от Киева в сторону Беларуси

ВСУ рассматривает два сценария.

Российские оккупанты за последнюю ночь отвели около 700 единиц военной техники от Киева. В Генштабе говорят, что радоваться рано, ведь это может свидетельствовать о перегруппировке врагов или о стягивании сил на Донбасс.

Об этом в четверг, 31 марта, во время брифинга заявил заместитель начальника штаба Сухопутных войск Александр Грузевич.

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По его словам, российские войска начали отходить в сторону населенного пункта Иванков в направлении Белоруссии.

"На сегодняшний день за ночь почти 700 единиц техники отошли в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы. Это от 3 до 4 тактических батальонных групп, то есть они отходят вглубь", — сообщил он.

При этом Грузевич отметил, что роспропаганда представляет это как "плановый отвод войск от Киева и Чернигова", о чем было заявлено на переговорах в Стамбуле, однако намерения врагов могут быть совершенно противоположны.

"Мы рассматриваем два варианта: либо это идет передислокация и перегруппировка, либо есть вероятность, что эти БТГ частично отходят, но появятся на Донбассе. Пропаганда россии сейчас полномасштабно рассказывает о плановом отводе своих войск от Киева и Чернигова, могу вам сказать, что часть сил враг пытается отводить, но в целом перестроил свои стратегические цели: пытается все силы бросить на восток, чтобы вывести свои войска на админграницы Донецкой и Луганской областей. В то же время остающиеся вокруг Киева силы достаточно немалые", — резюмировал заместитель начальника штаба Сухопутных войск.

Также Грузевич добавил, что город Вышгород украинским военным удалось отбить и в ближайшие дни из Киевской области "будут очень хорошие новости".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилась новая карта боевых действий по версии разведки Великобритании.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Война #Войска #Оккупанты
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