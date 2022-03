россия вывела часть войск из-под Киева, но давит на Донбассе: свежие карты боевых действий в Украине

По всей линии фронта сохраняется напряжение

Несмотря на ожесточенное сопротивление и контрнаступление Украины, потери в технике и живой силе врага, россияне продолжают удерживать часть позиций.

Как оценивают эксперты The Institute for the Study of War, хоть россия и заявляла про отвод своих вооружений с черниговско-киевского направления, из-под столицы часть подразделений были выведены, как предполагается — для передислокации.

При этом подтверждения по изменению соотношения сил противника в районе Чернигова нет. В Харьковском направлении наступления не было, но продолжаются обстрелы гражданского населения. На южном направлении продолжается перегруппировка.

В Луганской и Донецкой области бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами продолжаются. Захватчики не только атакуют позиции украинских военных, но и, напомним, разрушают гражданскую инфраструктуру — накануне обстреляли жилой квартал в Лисичанске.

Общая карта фронтов в Украине на 31 марта (ISW)

Отметим, что украинская армия успешно освобождает захваченные территории в разных областях. На карте ниже, места, откуда выгнали российскую армию, отмечены голубым. При этом в освобожденных городах российская армия оставляет после себя мины — даже на кладбище.

Карта боевых действий в Украине на 31 марта (DeepState)

Киевское направление

Несмотря на отвод части подразделений, вокруг Киева россияне продолжают окапываться. Столкновения на этом направлении не утихают. Те части, которые вывели из-под столицы, ротируются.

Карта боевых действий вокруг Киева на 31 марта (ISW)

Мариупольское направление

Одна из наиболее вероятных точек ротации войск с киевского направления — на Донбасс. Сообщается, что россияне планомерно уничтожают Мариуполь, но несмотря на значительные потери в войска рф на этом участке фронта, аналитики считают, что город продержится несколько дней.

Боевые действия в Мариуполе на 31 марта (ISW)

Как ранее писал "Телеграф", российские войска успешно занимаются самоликвидацией. После того как они окопались в Чернобыльской зоне, их вывезли в радиологический центр в Беларуси.