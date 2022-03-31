Украинские защитники освободили село под Черниговом - нардеп (видео)

По данным Гончаренко, наши военные вернули контроль над селом по черниговскому направлению

Украинские защитники освободили село Слобода на подъезде к Чернигову, где в результате обстрелов россии погибло уже около 400 мирных жителей. Как передает "Телеграф", об этом информирует нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале в четверг, 31 марта.

По словам Гончаренко, с территории села Слобода в Черниговской области захватчики вели огонь по мирным жителям города и обстреливали гуманитарные конвои.

Карта. Село Слобода в Черниговской области

Также нардеп опубликовал короткое видео из освобожденного села. В ролике можно увидеть пылающий российский танк и украинских защитников.

"Я не знаю лучших кадров, чем те, на которых украинские воины шагают мимо горящих танков оккупантов в освобожденных городах и городках", — добавил в публикации Гончаренко.

Напомним, оккупанты открыли огонь по гуманитарному коридору из Чернигова. В результате чего был ранен известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, прошедший за свою жизнь много горячих точек.

Как ранее сообщал "Телеграф", в ходе крайних переговоров Украины и россии в рф заявили об отводе сил и средств с черниговского и киевского направления. По данным Генштаба, часть российских войск действительно ушла с территорий вблизи Киева и Чернигова, однако это можно расценивать скорее как ротацию. Более того, в Минобороны Украины заявили, что враг все еще может не оставлять планов по захвату украинской столицы, а также города Чернигов.