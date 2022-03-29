Сотни жителей Чернигова трагически погибли в результате обстрелов оккупантами

Оккупанты продолжают неустанно обстреливать мирное население города

вооруженные формирования российской федерации, которые уже 34-й день ведут захватническую войну на украинских территориях, продолжают уничтожать инфраструктуру городов и убивать мирных жителей. Согласно предварительным сведениям, только в Чернигове с начала военной агрессии рф от рук российских нелюдей погибло уже от 350 до 400 гражданских.

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Соответствующие данные мэр города Владислав Атрошенко сообщил в комментарии украинскому телеканалу "Рада" во вторник, 29 марта.

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"У нас погибли уже 350 человек в городе. Это не окончательные данные. У нас пока переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь, будут более детальные цифры. Думаю, что эта цифра уже ориентировочно 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело все это переносить.”, — сообщил мэр.

По словам Атрошенко, в настоящее время в медицинских учреждениях города находятся более четырех сотен раненых людей, и каждый день их количество увеличивается примерно на 40 человек. Подавляющее большинство пострадавших – это мирные жители города.

Ранее Телеграф сообщал, что несколькими днями ранее, после очередного обстрела Чернигова оккупантами из россии, в городе произошла утечка аммиака, из-за того, что вражеский снаряд повредил аммиакопровод и одну из емкостей с опасным веществом на одном из пищевых предприятиях населенного пункта.