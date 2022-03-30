Укр

россия не отказалась от планов на Киев и Чернигов: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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оккупанты из рф Новость обновлена 30 марта 2022, 17:34
оккупанты из рф

российская армия начала частичное отступление для перегруппировки

Несмотря на то, что по итогам очередного раунда переговоров россия декларировала уход войск по киевскому и черниговскому направлениям, Кремль не собирается отказываться от попыток захватить или оцепить города Киев и Чернигов.

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Указанную информацию в среду, 30 марта, во время очередного пресс-брифинга обнародовал представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Действительно, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений по киевскому направлению, а также по черниговскому направлению, однако массового отвода российских войск из этих районов не наблюдается", — заявил он.

По его словам, враг принял решение об отводе подразделений, понесших наибольшие потери, чтобы в дальнейшем их доукомплектовать.

"По состоянию на сегодняшний день, согласно нашей оперативной информации, противник до конца не отказался от попыток захватить или хотя бы окружить, в том числе эти города. Речь идет о столице и о городе Чернигов.", — сообщил представитель Минобороны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Генштабе Вооруженных сил Украины информацию о выводе некоторых подразделений вс рф из Киевского и Черниговского направлений подтвердили, однако подчеркнули, что расценивают это исключительно как ротацию.

Теги:
#Украина #Россия #Чернигов #Война #Войска #Київ
оккупанты из рф
Украина
россия не отказалась от планов на Киев и Чернигов: подробности
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