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Українські захисники звільнили село під Черніговом — нардеп (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Гончаренко повідомляє про повернення окупованих територій у Чернігівській області Новина оновлена 31 березня 2022, 01:08
Гончаренко повідомляє про повернення окупованих територій у Чернігівській області

За даними Гончаренка, наші військові повернули контроль над селом за чернігівським напрямком

Українські захисники звільнили село Слобода на під’їзді до Чернігова, де внаслідок обстрілу росії загинуло вже близько 400 мирних жителів. Як передає "Телеграф", про це інформує нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі у четвер, 31 березня.

За словами Гончаренка, з території села Слобода на Чернігівщині загарбники вели вогонь по мирних жителях міста та обстрілювали гуманітарні конвої.

Мапа. Село Слобода в Чернігівській області
Мапа. Село Слобода в Чернігівській області

Також нардеп опублікував коротке відео зі звільненого села. У ролику можна побачити палаючий російський танк і українських захисників.

"Я не знаю кращих кадрів, ніж ті, на яких українські воїни крокують повз пилаючі танки окупантів у звільнених містах і містечках", — додав у публікації Гончаренко.

Нагадаємо, окупанти відкрили вогонь по гуманітарному коридору з Чернігова. Внаслідок чого був поранений відомий український журналіст Андрій Цаплієнко, який пройшов за своє життя багато гарячих точок.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у ході крайніх переговорів України та росії в рф заявили про відведення сил і засобів із чернігівського та київського напрямку. За даними Генштабу, частина російських військ справді пішла з територій поблизу Києва та Чернігова, проте це можна розцінювати скоріше як ротацію. Більше того, у Міноборони України заявили, що ворог все ще може не залишати планів із захоплення української столиці, а також міста Чернігів.

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