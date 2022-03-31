Укр

Россияне заминировали даже кладбище: жителей Тростянца предупредили о множестве растяжек в городе

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Тростянец после деоккупации Новость обновлена 31 марта 2022, 02:19
Тростянец после деоккупации

Один из жителей города погиб из-за взрыва

Несмотря на то, что Тростянец (Сумская область) был освобожден от оккупантов, в городе все еще не безопасно, поскольку россияне заминировали многие объекты инфраструктуры, включая и городское кладбище.

Об этом рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в видеообращении по итогу 30 марта.

По его словам, в самом городе и в его окрестностях остается много "сюрпризов" от россиян, а мины и растяжки можно найти на полях и обочинах. Кроме того, оккупанты заминировали городское кладбище.

Это привело к тому, что один из местных жителей погиб, когда наткнулся на растяжку на обочине дороги.

Еще одну женщину спасла ее собака, которая во время прогулки отбежала вперед и тоже попала на растяжку. Животное погибло на месте, однако его хозяйка осталась живой.

Как сообщалось ранее, украинские защитники выбили оккупантов из Тростянца 26 марта силами 93 ОМБр "Холодный Яр", теробороны и местных партизан.

Город находился в оккупации почти месяц и за это время там осталось 10-12 тысяч человек, которые все это время оставались практически без еды.

Теги:
#Украина #Сумская область #Тростянец
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