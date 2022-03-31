Росіяни замінували навіть цвинтар: жителів Тростянця попередили про безліч розтяжок у місті

Один із мешканців міста загинув через вибух

Попри те, що Тростянець (Сумська область) був звільнений від окупантів, у місті все ще небезпечно, оскільки росіяни замінували багато об’єктів інфраструктури, включаючи міський цвинтар.

Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у відеозверненні за підсумками 30 березня.

За його словами, у самому місті та на його околицях залишається багато "сюрпризів" від росіян, а міни та розтяжки можна знайти на полях та узбіччях. Крім того, окупанти замінували міський цвинтар.

Це призвело до того, що один із місцевих жителів загинув, коли натрапив на розтяжку на узбіччі дороги.

Ще одну жінку врятувала її собака, яка під час прогулянки відбігла уперед і теж потрапила на розтяжку. Тварина загинула на місці, проте її господарка залишилася живою.

Як повідомлялося раніше, українські захисники вибили окупантів із Тростянця 26 березня силами 93 ОМБр "Холодний Яр", тероборони та місцевих партизанів.

Місто знаходилося в окупації майже місяць і за цей час там залишилося 10-12 тисяч людей, які весь цей час залишалися практично без їжі.