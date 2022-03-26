Українські бійці прозвітували про повне взяття міста на Сумщині

ЗСУ завдали поразки росіянам у Тростянці

Українські військовослужбовці повністю вибили окупантів із міста Тростянець, що на Сумщині.

Про це повідомила пресслужба 93-го ОМБр у Фейсбук.

"Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів місто Тростянець Сумської області звільнили від російських окупаційних військ", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ у місті вступили в бій з "елітними" підрозділами росії з Кантемирівської танкової дивізії, а до цього було завдано удару по командному пункту 96-ї розвідбригади та її керівному складу.

Зазнавши поразки, російські війська втекли з міста, залишивши боєприпаси, зброю та техніку, які будуть використані проти окупантів при звільненні інших міст.

Військовий експерт Микола Бєлєсков після цього повідомлення написав, що ця локальна перемога може мати стратегічні наслідки для подальшої війни проти росіян, оскільки дозволить ЗСУ наблизитися до траси Н-07 (Суми-Київ), на якій зав’язане постачання окупаційних військ, що рухаються у бік Києва.

Як повідомлялося раніше, російські диверсанти на катерах намагалися висадитися на узбережжі біля Одеси, але були зустрінуті там українськими захисниками та знищені.