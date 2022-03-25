Ще одна "Чорнобаївка": на Сумщині в одному ж і тому місці пачками палять техніку росіян (фото)

Українські військові систематично знищують ворожу техніку біля Тростянця

Утворення своєї локальної "Чорнобаївки" констатує один із підрозділів 93-ї бригади "Холодний Яр", що воює в районі Тростянця Сумської області.

Про це йдеться у Facebook "Холодного Яру".

"На фото — розбитий НЛАВом (NLAW — ред.) російський танк Т-80. Холодноярська піхота вразила його на місці, де раніше не раз розбивали супротивника: тут уже побачили в Бозі пару російських БМП, танки, автомобільна техніка", — йдеться в повідомленні.

Треба відмітити, що це чомусь не зупиняє російських окупантів: вони регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські захисники завжди "тепло" їх зустрічають.

Нагадаємо, що українські військові 24 березня вдесяте знищили техніку російських окупантів, яку вони продовжують стягувати на аеродром у Чорнобаївці Херсонської області. У мережі відразу відреагували новою порцією мемів і жартів на тему російського погрому в українському селі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що південно-східний регіон Харківщини також можна назвати місцевою "Чорнобаївкою". 23 березня українськими ЗРК там було збито два бойові літаки російських окупантів.