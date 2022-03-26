Украинские бойцы отчитались о полном взятии города в Сумской области

ВСУ нанесли поражение россиянам в Тростянце

Украинские военнослужащие полностью выбили оккупантов из города Тростянец, что в Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр в Фейсбук.

"Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр, при помощи территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск", — сказано в сообщении.

Отмечается, что ВСУ в городе вступили в бой с "элитными" подразделениями россии из Кантемировской танковой дивизии, а до этого был нанесен удар по командному пункту 96-й разведбригады и ее руководящему составу.

Потерпев поражение, российские войска сбежали из города оставив боеприпасы, оружие и технику, которые будут использованы против оккупантов при освобождении других городов.

Военный эксперт Николай Белесков после этого сообщения написал, что эта локальная победа может иметь стратегические последствия для дальнейшей войны против россиян, поскольку позволит ВСУ приблизиться к трассе Н-07 (Сумы-Киев), на которой завязано снабжение оккупационных войск, двигающихся в сторону Киева.

Как сообщалось ранее, российские диверсанты на катерах пытались высадиться на побережье возле Одессы, но были встречены там украинскими защитниками и были уничтожены.