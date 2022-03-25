Укр

Еще одна "Чернобаевка": на Сумщине в одном и том же месте пачками жгут технику россиян (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Разгромленная вражеская техника Новость обновлена 25 марта 2022, 21:25
Разгромленная вражеская техника

Украинские военные систематически уничтожают вражескую технику возле Тростянца

Образование своей локальной "Чернобаевки" констатирует одно из подразделений 93-й бригады "Холодный Яр", который воюет в районе Тростянца Сумской области.

Об этом говорится на Facebook "Холодного Яра".

"На фото – разбитый НЛАВом (NLAW — ред.) российский танк Т-80. Холодноярская пехота поразила его на месте, где раньше не раз разбивали противника: здесь уже увидели в Боге пару российских БМП, танки, автомобильная техника", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это почему-то не останавливает российских оккупантов: они регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники всегда "тепло" их встречают.

Напомним, что украинские военные 24 марта в десятый раз уничтожили технику российских оккупантов, которую они продолжают стягивать на аэродром в Чернобаевке Херсонской области. В сети тут же отреагировали новой порцией мемов и шуток на тему российского погрома в украинском селе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что юго-восточный регион Харьковщины также можно назвать местной "Чернобаевкой". 23 марта украинскими ЗРК там были сбиты два боевых самолета российских оккупантов.

Теги:
#Сумы #Сумская область #Тростянец #Чернобаевка
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