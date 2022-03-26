Висадилися і одразу померли: під Одесою знищили диверсійну групу росіян

Чергова спроба росіян висадиться в Одесі зазнала поразки.

Бійці Збройних сил України ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася висадитись на берег на Одещині. Під час спроби зайняти берег українські військові знищили ворожий десант.

Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За словами військового, росіяни у своїй місії використали швидкісні катери, проте ворог отримав гідний опір, і хлопці з ЗСУ знищили диверсантів. На жаль, але окупанти продовжують вести розвідку берегової лінії та акваторії Чорного моря. Для цього армія Росії використовує літальні апарати. Проте українська ППО активно дає відсіч ворожим дронам та літакам.

Це не перша спроба путінських військ висадити свій десант в Одесі. Рашисти вже кілька разів від початку війни в Україні намагалися висадитися на узбережжі Чорного моря, проте українські військові готові дати гідну відсіч будь-якій атаці у напрямку Одеси.

Нагадаємо, що лише кілька днів тому з’явилася інформація про перегрупування кораблів російського флоту, які вже три тижні намагаються атакувати Одесу. Це їм не вдається через погану погоду, а також відчайдушний опір, який отримує українські захисники.