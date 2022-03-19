росія готує провокацію у Чорному морі: тривожні подробиці

Через штормову погоду оцінити ймовірну кількість боєприпасів, закинутих в акваторію ворогом, нереально

Російські загарбники, зневірившись висадити десант на одеське узбережжя, вирішили змінити тактику. Тепер вони дезінформують іноземні судна про те, що у Чорному морі дрейфують нібито українські міни, які "відірвалися" через штормову погоду.

Подробиці стали відомі від керівника Інституту Чорноморських досліджень Андрія Клименка.

Чому росії не виграти війну проти України?

Як зазначає фахівець, акваторія моря справді є замінованою, причому навіть біля берегів інших країн, зокрема Молдови. При цьому небезпечні боєприпаси розкидали російські окупанти, які тепер намагаються обілити себе в очах інших держав.

Лист, в якому Росія намагається звинуватити Україну

Фейкову інформацію власникам та капітанам цивільних та вантажних суден, що плавають від Босфору до Одеси, надав капітан морського флоту Сочі В’ячеслав Румянцев. Лист датований п’ятницею, 18 березня.

Подаємо мовою оригіналу:

Уважаемые руководители! По информации, объявленной ГС (гидрографическая служба — ред.) ЧФ в ПРИП №116, из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ) оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах. Данную информацию прошу довести до всех судовладельцев и капитанов судов, осуществляющих свою деятельность и базирующихся в морском порту Сочи. Приложение: ПРИП №116 на 1 л. В 1 экз.; ТТХ мины типа ЯРМ на 2-х л. В 1 экз. Капитан морского порта Сочи В.Л. Румянцев

Також з боку Росії було направлено повідомлення Coastal Warning в спеціальну систему NAVAREA.

NAVAREA III preview 0118/2022 ×BLACK SEA RUSSIAN FEDERATION AUTHORITIES REPORTS: 1.- DANGEROUS DRIFTING MINES ARE DETECTED IN NORTH-WESTERN, WESTERN AND SOUTH-WESTERN BLACK SEA PARTS, 2.- MARINERS ARE REQUESTED TO NAVIGATE WITH CAUTION

На думку Андрія Клименка, у такий спосіб росіяни хочуть зупинити морський трафік усіх приватних суден в акваторії Чорного моря.

Карта морської зони, яка може бути в небезпеці через російські міни

Проте відреагувати на подібне слід НАТО, адже деякі з країн-учасниць об’єднання перебувають у небезпеці. Виявити та прибрати снаряди може лише Постійна мінно-тральна група Альянсу.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Російська морська блокада вже вкрала в України мільярд доларів США Директор Українського інституту морського права та безпеки, юрист-міжнародник Богдан Устименко спеціально для "Телеграфа":

Додамо, що поки що на морі зберігається штормова погода, підрахунок ймовірно закладених мін, є неможливим.

Нагадаємо, що лише кілька днів тому з’явилася інформація про перегрупування кораблів російського флоту, які вже три тижні намагаються атакувати Одесу. Це їм не вдається через погану погоду, а також відчайдушний опір, який отримує українські захисники.