Росіяни готують висадку з моря - Данілов

Українські військові готові зустрічати ворога.

Десант російських окупантів має намір висадитися в Одесі та Одеській області, щоб захопити місто, однак на них вже чекають готові дати гідну відсіч українські військовослужбовці.

Про це в ефірі телемарафону у неділю, 13 березня, повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

За його словами, загроза наступу росіян з боку Чорного моря далеко не нова для України і до цієї атаки наші військові готові.

"На Чорному морі вони хотіли ще 3-4 дні тому зробити висадку. Але через погоду вони змушені були піти до Севастополя. Зараз вони повертаються… Є велике бажання зараз розпочати десантування – що стосується території Одеси та Одеської області… Для того, щоб взяти під контроль ситуацію в Одесі", – повідомив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що українська сторона чудово розуміє, про які сили росіян йдеться.

"Їх там чекають. І легкої, як вони вважають прогулянку, як вони свого часу хотіли пройтися Хрещатиком, у них там не буде. Ми повністю розуміємо, що там відбувається і ситуація під контролем. Там є кому їх зустрічати", — додав Данілов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Херсоні люди вийшли на мирні мітинги, щоб показати, що місто є частиною України, а загарбники намагалися розігнати демонстрантів гумовими кулями. Одна з них потрапила в ногу місцевому мешканцю.