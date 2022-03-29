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Люди сиділи місяць без їжі: як живе звільнений від росіян Тростянець (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Тростянець Новина оновлена 29 березня 2022, 02:10
Тростянець

Місту вже не потрібен теплий одяг, натомість мер просить привезти їжі.

Жителі міста Тростянець (Сумська область), яке звільнили 26 березня, потребують продуктів харчування, оскільки за майже 30 днів в окупації в місті повністю закінчилися запаси їжі, а нових за цей час не надходило.

Про це повідомив міський голова Юрій Бова, передає "Суспільне".

"Фактично 30 днів люди були на тих запасах їжі, які вони мали або отримали від волонтерів, влади. Усі запаси, які були у нас, ми всі роздали. Іншого завезення продуктів харчування не було", — сказав він.

За його словами, після початку окупації в місті знаходилося близько 20 тисяч людей, частині з них вдалося залишити місто, тож наразі там залишилося 10-12 тисяч людей.

"Люди жили фактично майже на воді", — зазначив Бова.

Він повідомив, що часто приходить гуманітарна допомога, що складається з одного теплого одягу, якого городяни особливо не потребують, натомість він просить надіслати харчові продукти, хоча б соняшникову олію, борошно, цукор та дріжджі. Також городянам хотілося б отримати м’ясо, ковбасу та сир.

Крім того, Тростянець потребує сірників і поліетилену, яким можна заклеїти вікна, оскільки в багатьох будинках їх повибивало.

Тростянець
Тростянець

Крім Тростянця 26 березня було звільнено село Боромля, яке також постраждало від артилерійських обстрілів та авіанальотів окупантів.

Боромля
Боромля
Боромля
Боромля

Як повідомлялося раніше, 28 березня стало відомо, що українські військові вибили росіян з Ірпеня (Київська область). Згодом цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський, який також повідомив, що окупантів відтісняють від Києва.

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#Сумська область #Тростянець
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