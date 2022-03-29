Російські війська відтісняють від Києва: Зеленський розповів про успіхи ЗСУ

Окупанти втрачають позиції у Київській області

Українські захисники почали витісняти окупаційні війська з Київської області.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумками 28 березня.

"Наші захисники просуваються Київщиною, повертають контроль над українською територією", — сказав він, додавши, що наші військові вибили окупантів з Ірпеня, а також почали відтісняти їх від Києва.

Водночас він наголосив, що поки що рано говорити про безпеку в цій частині області, оскільки бойові дії продовжуються, а росіяни все ще утримують північну частину Київщини.

Крім того, Зеленський додав, що попри колосальні втрати в живій силі та бойовій техніці, окупанти ще не зрозуміли, що так буде з кожним з них. Тому, каже він, ситуація залишається напруженою на всіх ділянках, де точаться бої, включаючи Київську, Сумську, Чернігівську, Харківську області, Донбас та Південь України.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше повідомляв, що окупанти мають намір перекинути свої сили на напрямок Маріуполя та зони ООС. За його словами, це вимагатиме від росії повного виведення військ з решти частин України.