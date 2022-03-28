"Ніч темна перед світанком": Арестович попередив про непростий період для України

Українцям варто бути готовими до "емоційних гойдалок"

Окупанти стягують основні сили на Схід України, де намагаються захопити Маріуполь та вибити українських захисників із зони ООС.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у Фейсбуку.

За його словами, росіяни намагаються будь-якими способами оточити українських захисників між Ізюмом та Волновахою.

"Це не остання складна новина із зони ООС. Можуть бути ще. Ми повинні бути морально та психологічно готові до цього", — написав він.

Водночас він сказав, що у зв’язку з цим є й добрі новини, які полягають у тому, що військове керівництво України поінформоване про плани окупантів. Крім того, стягування російських військ на Схід України означає їхнє ослаблення на інших напрямках.

"Зараз настає складні один-два тижні, коли новини мотатимуть усіх по емоційних гойдалках: тут перемагаємо, наступаємо; там — непросто і вигрібаємо", — зазначив він.

За словами Арестовича, також у цей період може збільшитися кількість ракетних ударів та авіанальотів.

"Що це означає? Що ніч темна перед світанком", — сказано у повідомленні.

Він додав, що перенесення бойових дій на один напрямок свідчить про те, що російське командування визнало провал на інших напрямках, а також, що нових резервів вони вже не зберуть.

"Ну і, нарешті, приємний, хоч і закономірний сюрприз — Чорнобаївка -12, трапилася і продовжує траплятися прямо зараз", — підсумував він.

Як повідомлялося раніше, українські захисники перейшли в контрнаступ на ряді напрямків біля Харкова, де було звільнено Мала Рогань та завершується зачистка Вільхівки від залишків російських військ.