"Ночь темна перед рассветом": Арестович предупредил о непростом периоде для Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 484
Украинцам стоит быть готовыми к "эмоциональным качелям"
Оккупанты стягивают основные силы на Восток Украины, где пытаются захватить Мариуполь и выбить украинских защитников из зоны ООС.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович у себя в Фейсбук.
По его словам, россияне пытаются любыми способами окружить украинских защитников между Изюмом и Волновахой.
"Это не последняя сложная новость из зоны ООС. Могут быть ещё. Мы должны быть морально и психологически готовы к этому", — написал он.
Вместе с тем он сказал, что в связи с этим есть и хорошие новости, которые заключаются в том, что военное руководство Украины осведомлено о планах оккупантов. Кроме того, стягивание российских войск к Востоку Украины значит их ослабление на других направлениях.
"Сейчас наступает сложные одна-две недели, когда новости будут мотать всех по эмоциональным качелям: тут побеждаем, наступаем; там — непросто и выгребаем", — отметил он.
По словам Арестовича, также в этот период может увеличиться количество ракетных ударов и авианалетов.
"Что это значит? Что ночь темна перед рассветом", — сказано в сообщении.
Он добавил, что перенос боевых действий на одно направление свидетельствует о том, что российское командование признало провал на других направлениях, а также, что новых резервов они уже не соберут.
"Ну и, наконец, приятный, хотя и закономерный сюрприз — Чернобаевка -12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас", — подытожил он.
Как сообщалось ранее, украинские защитники перешли в контрнаступление на ряде направлений возле Харькова, где была освобождена Малая Рогань и завершается зачистка Ольховки от остатков российских войск.
- Дата публикации
-
- Категория
-