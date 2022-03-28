"Ночь темна перед рассветом": Арестович предупредил о непростом периоде для Украины

Украинцам стоит быть готовыми к "эмоциональным качелям"

Оккупанты стягивают основные силы на Восток Украины, где пытаются захватить Мариуполь и выбить украинских защитников из зоны ООС.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович у себя в Фейсбук.

По его словам, россияне пытаются любыми способами окружить украинских защитников между Изюмом и Волновахой.

"Это не последняя сложная новость из зоны ООС. Могут быть ещё. Мы должны быть морально и психологически готовы к этому", — написал он.

Вместе с тем он сказал, что в связи с этим есть и хорошие новости, которые заключаются в том, что военное руководство Украины осведомлено о планах оккупантов. Кроме того, стягивание российских войск к Востоку Украины значит их ослабление на других направлениях.

"Сейчас наступает сложные одна-две недели, когда новости будут мотать всех по эмоциональным качелям: тут побеждаем, наступаем; там — непросто и выгребаем", — отметил он.

По словам Арестовича, также в этот период может увеличиться количество ракетных ударов и авианалетов.

"Что это значит? Что ночь темна перед рассветом", — сказано в сообщении.

Он добавил, что перенос боевых действий на одно направление свидетельствует о том, что российское командование признало провал на других направлениях, а также, что новых резервов они уже не соберут.

"Ну и, наконец, приятный, хотя и закономерный сюрприз — Чернобаевка -12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас", — подытожил он.

Как сообщалось ранее, украинские защитники перешли в контрнаступление на ряде направлений возле Харькова, где была освобождена Малая Рогань и завершается зачистка Ольховки от остатков российских войск.