Российские войска оттесняют от Киева: Зеленский рассказал об успехах ВСУ

Оккупанты теряют позиции в Киевской области

Украинские защитники начали вытеснять оккупационные войска из Киевской области.

Об это рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогам 28 марта.

"Наши защитники продвигаются на Киевщине, возвращают контроль над украинской территорией", — сказал он, добавив, что наши военные выбили оккупантов из Ирпеня, а также начали оттеснять их от Киева.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока рано говорить о безопасности в этой части области, поскольку боевые действия продолжаются, а россияне все еще удерживают северную часть Киевщины.

Кроме того, Зеленский добавил, что несмотря на колоссальные потери в живой силе и боевой технике оккупанты еще не поняли, что так будет с каждым из них. Поэтому, говорит он, ситуация остается напряженной на всех участках, где идут бои, включая Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую области, Донбасс и Юг Украины.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее сообщал, что оккупанты намерены перебросить свои силы на направление Мариуполя и зоны ООС. По его словам, это потребует от россии полного вывода войск с остальных частей Украины.