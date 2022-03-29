Люди сидели месяц без еды: как живет освобожденный от россиян Тростянец (фото)

Городу уже не нужна теплая одежда, вместо этого мэр просит привезти еды.

Жители города Тростянец (Сумская область), который освободили 26 марта, нуждаются в продуктах питания, поскольку за почти 30 дней в оккупации в городе полностью закончились запасы еды, а новых за это время не поступало.

Об этом сообщил городской глава Юрий Бова, передает "Суспільне".

"Фактически 30 дней люди были на тех запасах пищи, которые они имели или получили от волонтеров, власти. Все запасы, которые были у нас, мы все раздали. Другого завоза продуктов питания не было", — сказал он.

По его словам, после начала оккупации в городе находилось около 20 тысяч человек, части из них удалось покинуть город, так что в настоящее время там осталось 10-12 тысяч человек.

"Люди жили фактически почти на воде", — отметил Бова.

Он сообщил, что часто приходит гуманитарная помощь, состоящая из одной теплой одежды, в которой горожане особо не нуждаются, вместо того он просит прислать продукты питания, хотя бы подсолнечное масло, муку, сахар и дрожжи. Также горожанам хотелось бы получить мясо, колбасу и сыр.

Кроме того, Тростянец нуждается в спичках и полиэтилене, которым можно заклеить окна, поскольку во многих домах их повыбивало.

Тростянец

Помимо Тростянца 26 марта было освобождено село Боромля, которое тоже пострадало от артиллерийских обстрелов и авианалетов оккупантов.

Боромля

Боромля

Как сообщалось ранее, 28 марта стало известно, что украинские военные выбили россиян из Ирпеня (Киевская область). Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, который также сообщил, что оккупантов оттесняют от Киева.