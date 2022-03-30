россия обстреляла Лисичанск - попали в многоэтажки, есть жертвы (фото, видео)

Количество людей под завалами неизвестно

На Луганщине, которая стала одним из эпицентров вторжения россии, продолжается обстрел мирных украинских городов. Под огонь армии рф попали жители Лисичанска. Около 6:30 утра их дома оказались разрушены. Сколько людей под завалами — неизвестно. Спасатели прилагают максимальные усилия, чтобы достать оттуда живых.

Как рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, удар пришелся на многоэтажные дома. Он также разместил фото и видео последствий обстрелов.

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Кадры показывают разрушенное пятиэтажное здание, в котором обрушились как минимум два этажа и другую пятиэтажку, в которой обвал зацепил и третий этаж.

Обрушившееся здание

Последствия обстрелов в Лисичанске

Точное количество погибших и пострадавших в результате обстрела уточняется. Сообщается, что огонь открыли по жилым домам одного из районов.

Как ранее писал "Телеграф", в россии могут перебрасывать войска с северного направления на Донетчину и Луганщину, об этом сообщает британская разведка.

Отметим, что на Донбассе россия ведет активные боевые действия в Мариуполе, пытаясь захватить город — подробные карты боевых действий в нашем материале.