Укр

россия обстреляла Лисичанск - попали в многоэтажки, есть жертвы (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Частичное обрушение здания Новость обновлена 30 марта 2022, 08:28
Частичное обрушение здания

Количество людей под завалами неизвестно

На Луганщине, которая стала одним из эпицентров вторжения россии, продолжается обстрел мирных украинских городов. Под огонь армии рф попали жители Лисичанска. Около 6:30 утра их дома оказались разрушены. Сколько людей под завалами — неизвестно. Спасатели прилагают максимальные усилия, чтобы достать оттуда живых.

Как рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, удар пришелся на многоэтажные дома. Он также разместил фото и видео последствий обстрелов.

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Кадры показывают разрушенное пятиэтажное здание, в котором обрушились как минимум два этажа и другую пятиэтажку, в которой обвал зацепил и третий этаж.

Обрушившееся здание
Обрушившееся здание
Последствия обстрелов в Лисичанске
Последствия обстрелов в Лисичанске

Точное количество погибших и пострадавших в результате обстрела уточняется. Сообщается, что огонь открыли по жилым домам одного из районов.

Как ранее писал "Телеграф", в россии могут перебрасывать войска с северного направления на Донетчину и Луганщину, об этом сообщает британская разведка.

Отметим, что на Донбассе россия ведет активные боевые действия в Мариуполе, пытаясь захватить город — подробные карты боевых действий в нашем материале.

Теги:
#Россия #Лисичанск #Война #Обстрелы
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