Прицельно уничтожают людей: украинцам показали жуткие фото разрушений Луганщины

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Российские оккупанты продолжают обстреливать города Луганщины: Рубежное, Попасная, Северодонецк, Лисичанск и др. Луганщина снова была под обстрелом всю ночь, и более того, захватчики умышленно бомбят жилые кварталы, убивая мирных жителей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, опубликовав фото разрушений.

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"Орки продолжают свои действия по захвату ключевых городов области, но успеха не имеют" — написал Гайдай.

Также он добавил, что украинские защитники мужественно сдерживают противника, и за сутки было отбито семь вражеских атак, уничтожено 12 танков, 10 боевых машин пехоты и три единицы автомобильной техники. Более того, рашисты понесли большие потери и личного состава.

Продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной, однако города держатся. Гайдай отмечает, что последние сутки враг постоянно наносил удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы.

В Северодонецке, Рубежном и Новотошковском (Горная община), с.Щедрищево (Северодонецка община) в результате обстрелов горели многочисленные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки, Лисичанске – пылало сразу пять домов, а в Сиротино (Северодонецка община) из-за обстрелов загорелась древесина в лесхозе.

На всех местах работают ребята из ГСЧС. Они пытаются "укротить" пожары во всех городах, однако из-за того, что обстрелы продолжаются, это сложнее делать.

Ранее "Телеграф" писал, что несмотря на постоянные обстрелы, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что 24 марта из Луганской области удалось эвакуировать еще 259 человек.