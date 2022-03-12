Антон Птушкін записав пронизливе звернення до росіян: У вас колись забирали дім?

Антон родом із Луганська і вже вдруге переживає військовий напад росіян

Український тревел-блогер Антон Птушкін, у якого 5,5 мільйона дописувачів у YouTube, з яких 2/3 — з Росії, записав пронизливе звернення до росіян. Антон розповів, що у 2014-му році йому вже довелося пережити напад Росії на Донбас, він втратив дім. А тепер це відбувається знову.

"Я родом із Луганська. Луганськ — це мій дім, який у 2014 році у мене забрали. У вас колись забирали бдім?", — питає Птушкін.

Частина друзів Антона залишилася в Луганську, частина поїхала в Україну, а зараз їм погано всім, каже блогер.

Птушкін нагадав росіянам, що зараз, виправдовуючись "захистом російськомовного населення", їхня армія обстрілює жителів східних міст України, наприклад Маріуполя, жителі яких ніколи не були бандерівцями чи неонацистами. І зараз усі вони жертви війни, яку розв’язав російський уряд.

"Ця війна для вас, — пояснює росіянам Птушкін, — щоб вам не було, із чим порівнювати, щоб ви боялися".

Раніше народний артист України знайшов оригінальне пояснення Z-символу російських окупантів.