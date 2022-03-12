Рус

Антон Птушкін записав пронизливе звернення до росіян: У вас колись забирали дім?

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3125
Антон Птушкін
Антон Птушкін

Антон родом із Луганська і вже вдруге переживає військовий напад росіян

Український тревел-блогер Антон Птушкін, у якого 5,5 мільйона дописувачів у YouTube, з яких 2/3 — з Росії, записав пронизливе звернення до росіян. Антон розповів, що у 2014-му році йому вже довелося пережити напад Росії на Донбас, він втратив дім. А тепер це відбувається знову.

"Я родом із Луганська. Луганськ — це мій дім, який у 2014 році у мене забрали. У вас колись забирали бдім?", — питає Птушкін.

Частина друзів Антона залишилася в Луганську, частина поїхала в Україну, а зараз їм погано всім, каже блогер.

Птушкін нагадав росіянам, що зараз, виправдовуючись "захистом російськомовного населення", їхня армія обстрілює жителів східних міст України, наприклад Маріуполя, жителі яких ніколи не були бандерівцями чи неонацистами. І зараз усі вони жертви війни, яку розв’язав російський уряд.

"Ця війна для вас, — пояснює росіянам Птушкін, — щоб вам не було, із чим порівнювати, щоб ви боялися".

Раніше народний артист України знайшов оригінальне пояснення Z-символу російських окупантів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Антон Птушкін
Яворівський полігон
Львів
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Яворівський полігон
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні, лютий-березень 2022
Біль, відчай та рішучість: трагічні фото війни з росією
Дата публікації
Категорія
Ербіль зазнав ракетного удару
Іран завдав ракетного удару по Іраку: подробиці (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Лавра у Святогірську потрапила під авіаудар
Росіяни бомбардували Святогірську лавру (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Війна росії проти України триває
Війна – день 18: обстріли та облога українських міст продовжуються, окупанти втратили вже третину військ вторгнення (оновлюється)