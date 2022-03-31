росія вивела частину військ з-під Києва, але тисне на Донбасі: свіжі карти бойових дій в Україні
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По всій лінії фронту зберігається напруга
Попри запеклий опір та контрнаступ України, втрати в техніці та живій силі ворога, росіяни продовжують утримувати частину позицій.
Як оцінюють експерти The Institute for the Study of War, хоч росія і заявляла про відведення своїх озброєнь із чернігівсько-київського напрямку, з-під столиці частину підрозділів вивели, як вважається, для передислокації.
При цьому підтвердження щодо зміни співвідношення сил противника у районі Чернігова немає. У Харківському напрямку наступу не було, але триває обстріл цивільного населення. На південному напрямку триває перегрупування.
У Луганській та Донецькій області бої між українськими захисниками та російськими окупантами продовжуються. Загарбники не лише атакують позиції українських військових, а й, нагадаємо, руйнують громадянську інфраструктуру – напередодні обстріляли житловий квартал у Лисичанську.
Зазначимо, що українська армія успішно звільняє захоплені території у різних регіонах. На карті нижче місця, звідки вигнали російську армію, відзначені блакитним. При цьому у звільнених містах російська армія залишає по собі міни — навіть на цвинтарі.
Київський напрямок
Попри відведення частини підрозділів, довкола Києва росіяни продовжують окопуватися. Зіткнення на цьому напрямі не вщухають. Ті частини, які вивели із-під столиці, ротуються.
Маріупольський напрямок
Одна з найімовірніших точок ротації військ із київського напрямку — на Донбас. Повідомляється, що росіяни планомірно знищують Маріуполь, але всупереч значним втратам у війська рф на цій ділянці фронту, аналітики вважають, що місто протримається кілька днів.
Як раніше писав "Телеграф", російські війська успішно займаються самоліквідацією. Після того, як вони окопалися в Чорнобильській зоні, їх вивезли до радіологічного центру в Білорусі.
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