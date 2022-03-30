Рус

росія обстріляла Лисичанськ — влучили у багатоповерхівки, є жертви (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
96
Частковий обвал будівлі Новина оновлена 30 березня 2022, 08:28
Частковий обвал будівлі

Кількість людей під завалами невідома

На Луганщині, яка стала одним із епіцентрів вторгнення росії, триває обстріл мирних українських міст. Під вогонь армії рф потрапили жителі Лисичанська. Близько 6:30 ранку їхні будинки зруйнували обстрілами. Скільки людей під завалами – невідомо. Рятувальники докладають максимальних зусиль, щоб дістати звідти живих.

Як розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, удар припав на багатоповерхові будинки. Він також розмістив фото та відео наслідків обстрілів.

Перевірені новини про війну, Україну та мир — у нашому Telegram

Кадри показують зруйновану п’ятиповерхову будівлю, в якій обрушилися щонайменше два поверхи та іншу п’ятиповерхівку, в якій обвал зачепив і третій поверх.

Будівля, що обрушилася
Будівля, що обрушилася
Наслідки обстрілів у Лисичанську
Наслідки обстрілів у Лисичанську

Точна кількість загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється. Повідомляється, що вогонь відкрили по житлових будинках одного з районів.

Як раніше писав "Телеграф", у росії можуть перекидати війська з північного напрямку на Донеччину та Луганщину, про це повідомляє британська розвідка.

Зазначимо, що на Донбасі рф веде активні бойові дії у Маріуполі, намагаючись захопити місто – докладні карти бойових дій у нашому матеріалі.

Теги:
#Росія #Лисичанськ #Війна #Обстріли
Представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд
Новини Європи
Посол в ООН заявив про бажання Британії стати країною-гарантом безпеки України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд
Посол в ООН заявив про бажання Британії стати країною-гарантом безпеки України
Дата публікації
Категорія
росіяни продовжують атакувати українські позиції, але втрачають і людей, і техніку
росія кинула всі сили на Донбас: карти бойових дій в Україні
Дата публікації
Категорія
Газопровід
Шантаж починається: путін зупинив постачання газу до Європи ключовою магістраллю
Дата публікації
Категорія
Подібні "салюти" не вщухали кілька годин
Мера захоплено, над містом прапор України: таємничі вибухи в Бєлгороді викликали цікаву реакцію в українців
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 30 березня
Війна - день 35: на тлі "успішних" переговорів росія завдає масованих ракетних ударів по містам України