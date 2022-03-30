росія обстріляла Лисичанськ — влучили у багатоповерхівки, є жертви (фото, відео)

Кількість людей під завалами невідома

На Луганщині, яка стала одним із епіцентрів вторгнення росії, триває обстріл мирних українських міст. Під вогонь армії рф потрапили жителі Лисичанська. Близько 6:30 ранку їхні будинки зруйнували обстрілами. Скільки людей під завалами – невідомо. Рятувальники докладають максимальних зусиль, щоб дістати звідти живих.

Як розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, удар припав на багатоповерхові будинки. Він також розмістив фото та відео наслідків обстрілів.

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Кадри показують зруйновану п’ятиповерхову будівлю, в якій обрушилися щонайменше два поверхи та іншу п’ятиповерхівку, в якій обвал зачепив і третій поверх.

Будівля, що обрушилася

Наслідки обстрілів у Лисичанську

Точна кількість загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється. Повідомляється, що вогонь відкрили по житлових будинках одного з районів.

Як раніше писав "Телеграф", у росії можуть перекидати війська з північного напрямку на Донеччину та Луганщину, про це повідомляє британська розвідка.

Зазначимо, що на Донбасі рф веде активні бойові дії у Маріуполі, намагаючись захопити місто – докладні карти бойових дій у нашому матеріалі.