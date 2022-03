росія кинула всі сили на Донбас: карти бойових дій в Україні

На кожному напрямі фронту – свої нюанси

Попри те, що за підсумками чергового раунду переговорів росія декларувала відхід військ з київського та чернігівського напрямків, у регіонах точаться бої.

Як показує карта The Institute for Study of War, росіяни намагаються зберегти свої позиції під столицею. Експерти зазначили, що у Харківському напрямку частина військ Росії спрямовується як резерв, щоб з’єднати лінію фронту зі зіткненнями у Луганській області. Також російські війська продовжують захоплювати Маріуполь.

Свіжі дані та аналітика – достовірно про війну з росією

Загальна карта війни на 30 березня (ISW)

Маріупольський напрямок

За оцінкою аналітиків, у Маріуполі російські війська, ймовірно, розділили місто навпіл чи намагаються це зробити. При цьому на вулицях ідуть запеклі бої та оцінка того, в якому стані буде російська армія, ускладнює оцінку подальших ймовірних дій — залишається відкритим її можливість продовжувати подальші атаки на Донеччині.

Бойові дії у Маріуполі на 30 березня (ISW)

Київський напрямок

Київ армія рф, як вважається, брати все ж таки не наважиться, попри спроби зберегти позиції. Частина військ росії відводять з цього напрямку, але в Білорусі відзначено перекидання ракет та артилерії до кордону з Україною. Щодо позиційних боїв, росвійська продовжують обстріли в Макарові та Ірпені, попри контрнаступ української армії.

Карта бойових дій на околицях Києва на 30 березня (ISW)

Чернігівський та Сумський напрямок

Минулої доби російські війська могли опинитися в ізольованих позиціях менш ніж 100 км від Києва, у Баширівці, Калітянському, Великій Димерці. Рашисти продовжують обстрілювати Чернігів, але вони можуть готувати оборонну позицію вздовж річки Снів на схід від міста. Мости через неї зруйновані.

Нагадаємо, блакитним відзначено звільнені ЗСУ регіони.

Карта бойових дій у Чернігівському напрямку на 30 березня (DeepState)

Карта бойових дій у Сумському напрямку на 30 березня (DeepState)

Харківський та Донецький напрямок

Попри обстріли, що продовжуються, основна частина російських військ була зосереджена на регіоні. На дорозі від Ізюму до Слов’янська (160 км на південь від Харкова) тривають бої.

Карта воєнних дій у Харківському напрямку на 30 березня (DeepState)

Бойові дії у Донецькому напрямку на 30 березня (DeepState)

Південний напрямок

Наступальних операцій рф не вела. Зазначимо, що Миколаїв обстрілювали ракетами, при влученні в ОДА є загиблі.

Стан фронту у Миколаївській області на 30 березня (DeepState)

Стан фронту пвіденно-східного напряку на 30 березня (DeepState)

Як раніше писав "Телеграф", військові оглядачі вважають, що росія перекине сили на Донецьку та Луганську області, щоб спробувати здобути перемогу, щоб компенсувати невдачу на інших напрямках.