Головний редактор "Апострофа" Денис Попович про розвиток подій у війні між росією та Україною

ЗИМОВА ВІЙНА. РАУНД ІІ

Я вже писав про те, що нинішні події в Україні багато в чому нагадують Зимову війну між СРСР та Фінляндією у 1939-1940 роках. Давид проти Голіафа. Нічем не спровоковане вторгнення СРСР (Росії) до Фінлядії (України) під цілком надуманими приводами. Навіть свій Куусінен знайшовся в особі Олега Царьова. До речі, де ж він? Востаннє його послали на х…й із району Кривого Рогу.

Навіть перебіг обох воєн — свою фіни назвали Talvisota, приблизно однаковий. Їх можна чітко розділити на два етапи.

На першому етапі Зимової війни — з грудня 1939 до кінця січня 1940 року, РСЧА недооцінили силу фінського опору, не зуміли прорвати лінію Маннергейма, провалили всі поставлені завдання. Дві радянські дивізії були знищені, дві потрапили в оточення і сиділи в цьому кільці аж до кінця війни. Технологічна і чисельна перевага РСЧА не змогла побити величезну мотивацію фінських бійців, помножену на відмінне знання місцевості та повну народну підтримку армії Фінляндії.

Така сама ситуація і в нас. Сили оборони України виявили величезну стійкість, мотивацію, знання театру воєнних дій. Народ об’єднався і кожен громадянин на своєму місці — на фронті чи в тилу надає велику допомогу українській армії. Значну підтримку надають і західні країни, постачаючи нам сучасну піхотну зброю (певна матеріально-технічна допомога постачалась і до Фінляндії).

Наразі наш перший етап закінчився. Ми відстояли Київ, зірвавши більшість планів агресора. Не можна стверджувати, що ворог повністю відмовився від спроби захопити столицю України, але відведення російських військ від Києва — підтверджений факт. Він означає, що тут і зараз битва за Київ виграла.

Починається другий етап. Під час фінської війни РСЧА розпочала новий наступ у лютому 1940 року. Як відомо, він закінчився проривом лінії Маннергейма, оскільки командування Червоної армії зробило потрібні висновки із невдач першого етапу. Тим не менш, за підсумками тієї війни Фінляндія збереглася на політичній карті і наразі є дуже комфортною для життя державою.

А для СРСР і для Росії Зимова війна 1939 — 1940 року досі вважається "незнаменитою". Співвідношення втрат і придбань, а також вагових категорій протиборчих сторін не дозволяє росіянам говорити про перемогу.

У нашому випадку, здається, теж зроблено висновки. Цілком неважливо, як називаються процеси, пов’язані з відповзанням російської армії від Києва — передислокація чи відведення. Важливо те, що, швидше за все, ці сили ЗС РФ будуть перекинуті на Донбас, де російська армія на обмеженій ділянці всіма силами навалиться на ЗСУ, намагаючись взяти реванш за невдачу першого етапу.

Залиште суперечки щодо мирної угоди, яка ще не підписана. Її остаточні параметри визначаться на полі бою. Наша Talvisota ще продовжується.