Прицільно знищують людей: українцям показали страшні фото руйнувань Луганщини

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Російські окупанти продовжують обстрілювати міста Луганщини: Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та ін. Луганщина знову була під обстрілом усю ніч, і щобільше, загарбники навмисне бомбардують житлові квартали, вбиваючи мирних жителів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, опублікувавши фотозруйнування.

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"Орки продовжують свої дії із захоплення ключових міст області, але успіху не мають" — написав Гайдай.

Також він додав, що українські захисники мужньо стримують супротивника, і за добу було відбито сім ворожих атак, знищено 12 танків, 10 бойових машин піхоти та три одиниці автомобільної техніки. На додаток, рашисти зазнали великих втрат і особового складу.

Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній, проте міста тримаються. Гайдай зазначає, що останню добу ворог постійно завдавав ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали.

У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Новотошківському (Гірська громада), с.Щедрищеве (Сєвєродонецька громада) в результаті обстрілів горіли численні житлові будинки, гаражі, господарські будівлі, Лисичанське – палало відразу п’ять будинків, а в Сиротиному (Сєвєродонецька громада) через обстріли загорілась деревина у лісгоспі.

На всіх місцях працюють хлопці з ДСНС. Вони намагаються "приборкати" пожежі у всіх містах, проте через те, що обстріл триває, це складніше робити.

Раніше "Телеграф" писав, що попри постійні обстріли, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 24 березня з Луганської області вдалося евакуювати ще 259 людей.