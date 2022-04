росія змінила головну мету війни в Україні: свіжі карти боїв

Армія рф хоче посилити східний фронт, але є проблеми

Українські військові продовжують оборону країни і на ранок 3 квітня не лише добряче проредили техніку росіян, а й знищили чверть батальйонно-тактичних груп російської армії в країні. Росвійська продовжують концентруватися на сході України у своїх атаках, але це не приносить їм прогресу.

Як зазначають у The Institute for the Study of War, російським військам потрібна оперативна пауза, щоб упорядкувати виведені від Києва війська, переоснастити їх та інтегрувати — українські військові завдали цим частинам суттєвих пошкоджень. При цьому ознак майбутньої паузи немає — росія перекидає пошкоджені підрозділи на схід у бій.

Загальна карта бойових дій в Україні на 3 квітня

Маріупольський напрямок

Росармія продовжує атакувати Маріуполь і вже прорвалася до центру міста. Є ймовірність, що українських захисників розділили на дві групи.

Бої у Маріуполі на 3 квітня

Слобожанський, Донецький та Луганський напрямки

Війська росії в Ізюмі, який їм вдалося зайняти 1 квітня, взяли паузу, вони перегрупувалися і встановили понтонну переправу. Це також відбувається у рамках підготовки до подальшого наступу. На північний схід від міста (Піски) перекинули частини 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. У бік Харкова наземних атак не було, але обстріл міста триває.

На Луганщині наступ росіян зосереджений у Попасній та Рубіжному, а на Донеччині – у Мар’їнці. Атаки йдуть по всій лінії фронту, попри виснаження росвійськ.

Бойові дії на сході України на 3 квітня

Київський напрямок

Російські продовжують відступ до Білорусі та Курської області росії. Зазначимо, що вся Київська область вже очищена від окупантів, але повідомляється про численні мінування. Українські війська в окупованих містах виявили сліди звірств російських солдатів: мародерство, вбивства, зґвалтування, масові розстріли. В одній із братських могил знайдено 280 тіл.

Чернігівщина продовжує очищатися від ворогів — звільнено села Городня, Слобода, Шестовиця, Новий Биків. У Конотопському районі Сумської області росвійська тримають коридор для відведення озброєння.

Карта визволення околиць Києва

Південний напрямок

росіяни намагаються атакувати для виходу на кордони Херсонської області, обстрілюють Кривий Ріг та силою розганяють протести. Попри це, їх сковує протидія українського суспільства та партизанський рух.

Зазначимо, що зосередження на сході України відбувається не просто так. Крім раніше заявленого бажання росіян вийти на адмінкордони Луганської та Донецької області, кривавий диктатор володимир путін, ймовірно, хоче додати символізм і до початку травня здобути хоч якусь перемогу на фронті.

Як раніше писав "Телеграф", президент України Володимир Зеленський зазначив, що наша країна не піде на територіальні поступки.