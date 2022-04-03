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Зеленський розповів про прийнятний для України результат війни: деталі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 03 квітня 2022, 02:54
Володимир Зеленський

Україна не збирається віддавати росії свої території

Український народ погодиться лише на перемогу у війні проти росії та не готовий йти на обговорення територіальної цілісності нашої країни.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському каналу FOX News.

"Крім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом", — сказав він.

За його словами, поки що немає відповіді на питання, коли війна закінчиться, однак повідомив, що мови про поступки у питаннях територіальної цілісності та суверенітету нашої країни йти не може.

"Ми не торгуємо своєю територією", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, українські війська повністю звільнили Київську область від російських загарбників.

Водночас Зеленський попереджав, що навіть після звільнення населених пунктів у Київській та інших областях повертатися туди мирним жителям поки що не рекомендують, оскільки окупанти під час відступу залишили там величезну кількість мін та розтяжок. За словами президента, росіяни замінували все, що могли, включаючи поля, будинки, транспортні засоби та навіть трупи.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський
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