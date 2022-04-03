Зеленский рассказал о приемлемом для Украины итоге войны: детали
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Украина не собирается отдавать россии свои территории
Украинский народ согласится только на победу в войне против россии и не готов идти на обсуждения территориальной целостности нашей страны.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью американскому каналу FOX News.
"Кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом", — сказал он.
По его словам, пока нет ответа на вопрос когда война закончится, однако сообщил, что речи об уступках в вопросах территориальной целостности и суверенитета нашей страны идти не может.
"Мы не торгуем своей территорией", — сказал Зеленский.
Как сообщалось ранее, украинские войска полностью освободили Киевскую область от российских захватчиков.
Вместе с тем Зеленский предупреждал, что даже после освобождения населенных пунктов в Киевской и других областях, возвращаться туда мирным жителям пока не рекомендуют, поскольку оккупанты во время отступления оставили там огромное количество мин и растяжек. По словам президента, россияне заминировали все, что могли, включая поля, дома, транспортные средства и даже трупы.