Рус

Мінус дві "сушки" і вертоліт: у ЗСУ підбили підсумки роботи ППО за день

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
Повітряні сили України Новина оновлена 03 квітня 2022, 02:01
Повітряні сили України

ППО України збили 8 повітряних цілей за день

Українські сили ППО продовжують позбавляти окупантів авіації та перехоплювати російські крилаті ракети.

Про це повідомляє пресслужба повітряних сил ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

У повідомленні вказано, що за день було уражено вісім повітряних цілей противника, з них два літаки. Попередньо встановлено, що це були винищувачі бомбардувальники Су-34.

Крім того, було збито один гелікоптер, один БПЛА і перехоплено чотири крилаті ракети.

Зазначається, що ударна українська авіація теж не залишилася без діла і під прикриттям винищувачів продовжила завдавати ударів по місцях скупчення ворожих військ.

Як повідомлялося раніше, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 2 квітня втрати російських військ в авіації склали 143 літаки та 134 вертольоти. Крім того, було збито 87 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, українські військові повністю звільнили від окупаційних сил Київську область, проте очевидно, що війна на цьому не закінчиться, а ворог тепер буде перекидати війська у східні та південні області нашої країни.

Теги:
#Україна #Росія #ЗСУ
Буча після приходу "російського світу"
Київ
Вулиці всіяні трупами: окупанти розстріляли безліч жителів Бучі перед тим, як піти з міста
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Буча після приходу "російського світу"
Вулиці всіяні трупами: окупанти розстріляли безліч жителів Бучі перед тим, як піти з міста
Дата публікації
Категорія
Давид Арахамія
росія погодилася на референдум в Україні — Арахамія
Дата публікації
Категорія
Київська область після визволення від росіян
Київську область звільнили від російських окупантів: подробиці
Дата публікації
Категорія
Українці отруюють окупантів убивчими пиріжками та горілкою
Бабусині пиріжки та горілочка "для гурманів": прості українці труять і вбивають окупантів-мародерів
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 3 квітня
Війна — день 39: Київська область звільнена від окупантів, але росія продовжує завдавати ракетних ударів