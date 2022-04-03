Мінус дві "сушки" і вертоліт: у ЗСУ підбили підсумки роботи ППО за день

ППО України збили 8 повітряних цілей за день

Українські сили ППО продовжують позбавляти окупантів авіації та перехоплювати російські крилаті ракети.

Про це повідомляє пресслужба повітряних сил ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

У повідомленні вказано, що за день було уражено вісім повітряних цілей противника, з них два літаки. Попередньо встановлено, що це були винищувачі бомбардувальники Су-34.

Крім того, було збито один гелікоптер, один БПЛА і перехоплено чотири крилаті ракети.

Зазначається, що ударна українська авіація теж не залишилася без діла і під прикриттям винищувачів продовжила завдавати ударів по місцях скупчення ворожих військ.

Як повідомлялося раніше, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 2 квітня втрати російських військ в авіації склали 143 літаки та 134 вертольоти. Крім того, було збито 87 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, українські військові повністю звільнили від окупаційних сил Київську область, проте очевидно, що війна на цьому не закінчиться, а ворог тепер буде перекидати війська у східні та південні області нашої країни.