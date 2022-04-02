631 танк і 1776 броньовиків: нове зведення Генштабу про втрати окупантів

На металобрухт перетворюється все більше російських машин та літаків

На 37-й день військового протистояння російська армія втратила в Україні близько 17,8 тисячі солдатів і офіцерів, а також понад 630 танків. Українські захисники також активізувалися щодо ліквідації систем реактивного вогню ворога — їхня кількість нарешті досягла сотні.

Свіжу статистику щодо втрат ворога опублікували у Генеральному штабі ЗСУ у суботу, 2 квітня.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

Зазначимо, що російські окупанти не втомлюються кидати чи власноруч знищувати свою техніку. Однак і наші бійці докладають неймовірних зусиль, щоб озброєння "другої армії світу" поступово перетворювалося на металобрухт.

Отже, станом на 2 квітня, загарбники вже втратили 631 танк, 1776 броневиків, 1236 різних автомобілів і 76 цистерн з паливом. Також було розбито 317 російських систем артилерійського вогню та сотня реактивних систем залпового вогню.

Методично знищуються засіб протиповітряної оборони — 54 одиниці, і авіатехніка противника — 143 літаки, 143 вертольоти та 87 безпілотників.

Зусиллями українських військових на дно було пущено 7 катерів та кораблів російської армії, ліквідовано 24 одиниці спеціальної техніки, а також 4 пускові установки ОТРК.

Зазначимо, що для боротьби з російськими окупантами українці використовують усі доступні кошти. Так, нещодавно вітчизняні десантники похвалилися, як збили два вертольоти Мі-8 за допомогою протитанкового комплексу.

Слід наголосити, що не вся ворожа техніка знищується. Деякі з одиниць, що зберегли боєздатність, модифікуються і ставляться на баланс ЗСУ. Як, наприклад, вогнемета система "Солнцепек", яку наші хлопці відвоювали навіть з повним боєкомплектом.