Унікальний випадок: українські десантники збили два вертольоти ворога "не тією" зброєю
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Це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль
Збройні сили України продовжують невпинно оберігати українські землі від загарбників з росії та кожного дня знищують незліченну кількість живої сили та бойової техніки противника. Зокрема бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ ювелірно знищили одразу два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 російської армії.
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Як у суботу на своїй сторінці в соцмережі повідомив пресцентр Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, дві летальні машини окупантів були збиті у Харківській області вчора, 1 квітня.
Наші вмілі захисники вперше за весь час війни підбили ворожу авіацію, використовуючи вітчизняний переносний протитанковий ракетний комплекс "Корсар" (який взагалі-то призначений не для повітряних цілей). Після поразки ракетою повітряне судно стало некерованим, внаслідок чого зіткнулося з ще одним вертольотом, що летів ззаду.
На кардах, які оприлюднили наші захисники, чітко видно, як палають вертольоти противника після "успішного" приземлення.
"Ми пишаємося майстерністю, військовим успіхом та професіоналізмом наших десантників! Смерть російським окупантам! Слава ДШВ!", — йдеться в тексті публікації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як українським військовослужбовцям вдалося збити над окупованою Луганщиною ворожий ударний гелікоптер Мі-28, який завдяки його удосконаленому устаткуванню для "роботи" у темну пору доби, називають — "Нічним мисливцем."