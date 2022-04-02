Унікальний випадок: українські десантники збили два вертольоти ворога "не тією" зброєю

Це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль

Збройні сили України продовжують невпинно оберігати українські землі від загарбників з росії та кожного дня знищують незліченну кількість живої сили та бойової техніки противника. Зокрема бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ ювелірно знищили одразу два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 російської армії.

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Як у суботу на своїй сторінці в соцмережі повідомив пресцентр Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, дві летальні машини окупантів були збиті у Харківській області вчора, 1 квітня.

Наші вмілі захисники вперше за весь час війни підбили ворожу авіацію, використовуючи вітчизняний переносний протитанковий ракетний комплекс "Корсар" (який взагалі-то призначений не для повітряних цілей). Після поразки ракетою повітряне судно стало некерованим, внаслідок чого зіткнулося з ще одним вертольотом, що летів ззаду.

На кардах, які оприлюднили наші захисники, чітко видно, як палають вертольоти противника після "успішного" приземлення.

Відео від Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

"Ми пишаємося майстерністю, військовим успіхом та професіоналізмом наших десантників! Смерть російським окупантам! Слава ДШВ!", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українським військовослужбовцям вдалося збити над окупованою Луганщиною ворожий ударний гелікоптер Мі-28, який завдяки його удосконаленому устаткуванню для "роботи" у темну пору доби, називають — "Нічним мисливцем."