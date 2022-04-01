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Українські бійці збили "нічного мисливця" - ударний вертоліт ворога: ефектне відео

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Фото ілюстративне: літак Мі-28 Новина оновлена 01 квітня 2022, 17:35
Фото ілюстративне: літак Мі-28

Влучний постріл наших бійців не залишив ворожій техніці жодного шансу

Українські військовослужбовці, які невпинно стоять на захисті української держави вже 37-ий день поспіль, збили над окупованою Луганщиною ворожий ударний гелікоптер Мі-28, який завдяки удосконаленому устаткуванню ефективно використовує свою міць у темну пору доби, за що його і назвали — Нічним мисливцем.

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Вказану інформацію у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 1 квітня, оприлюднив полковник Збройних сил України та військовий блогер Анатолій Штефан.

Відео знищення російського літака

Як повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, нашим бійцям вдалося уразити російський ударний вертоліт Ми-28Н зенітною ракетою, яка буквально відсікла від літального апарату кермовий гвинт.

У бойової техніки окупантів після ювелірного пострілу українських зенітників не залишилося жодного шансу.

Фото збитого українцями літака рф
Фото збитого українцями літака рф

Варто також відзначити, що з опублікованих кадрів важко оцінити, коли саме та де було знищено ворожий гелікоптер, проте у мережі шириться інформація, що літак підбили неподалік одного з населених пунктів Луганської області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська федерації, яка й надалі не відмовляється від спроб захопити українські землі, лише за останню добу під час боїв в Україні втратила вісім своїх літаків.

Теги:
#Україна #Росія #ЗСУ #Літак
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