За добу росія втратила 8 літаків: дані втрат окупантів від Генштабу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 504
За 36 днів війни росія втратила 17 700 солдатів.
На 37-й день протистояння України російському військовому вторгненню, росія продовжує нести значні втрати.
Чому росії не виграти війну проти України?
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 31 березня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно склали:
особового складу — близько 17700 осіб,
танків — 625 од.
бойових броньованих машин — 1751 од.,
артилерійських систем — 316 од.,
РСЗВ — 96 од.,
засоби ППО — 54 од.,
літаків — 143 од.,
вертольотів — 131 од.,
автомобільної техніки — 1220 од.,
кораблі/катери — 7 од.,
цистерн з ПММ — 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85.
Спеціальна техніка — 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Зазначимо, у Пентагоні спростовують відведення російської армії з околиць міста Києва, адже за останню добу жодних масових рухів там не було помічено.
Як свідчать карти бойових дій в Україні, загроза захоплення Маріуполя дуже серйозна.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-