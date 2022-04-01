За добу росія втратила 8 літаків: дані втрат окупантів від Генштабу

За 36 днів війни росія втратила 17 700 солдатів.

На 37-й день протистояння України російському військовому вторгненню, росія продовжує нести значні втрати.

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 31 березня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно склали:

особового складу — близько 17700 осіб,

танків — 625 од.

бойових броньованих машин — 1751 од.,

артилерійських систем — 316 од.,

РСЗВ — 96 од.,

засоби ППО — 54 од.,

літаків — 143 од.,

вертольотів — 131 од.,

автомобільної техніки — 1220 од.,

кораблі/катери — 7 од.,

цистерн з ПММ — 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85.

Спеціальна техніка — 24.

Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, у Пентагоні спростовують відведення російської армії з околиць міста Києва, адже за останню добу жодних масових рухів там не було помічено.

Як свідчать карти бойових дій в Україні, загроза захоплення Маріуполя дуже серйозна.