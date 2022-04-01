Війна - день 37: санкційна петля затягується, але росія не полишає планів взяти Київ

Оперативно про головне за день.

Україна продовжує протистояти російським окупантам другий місяць поспіль. Станом на 1 квітня — 37-а доба російсько-української війни — нашим військовим вдалося досягти значних успіхів та зруйнувати більшість планів окупантів. Зокрема, за цей час було ліквідовано понад 17500 російських загарбників, знищено 614 танків, 1735 бойових броньованих машин, 311 артилерійських систем та тисячі інших одиниць військової техніки противника. Крім того, з України почали тікати союзники Кремля, а російські військові тим часом втрачають ще більше раніше зайнятих позицій, але не полишають спроб взяти Київ, Чернігів, Ізюм та Донбас. Вороги повністю покинули Чорнобильську АЕС. Тим часом Україна і Захід продовжує затягувати санкційну петлю на шиї російської держави.

У цьому матеріалі "Телеграф" щогодини повідомляє про найважливіші новини за 1 квітня. При цьому ви можете стежити за оперативною ситуацією в Україні у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський опублікував чергове відеозвернення, в якому заявив:

у кількох областях та напрямках всередині України починається вигнання російських окупантів;

позбавив звань двох високопосадовців СБУ: "Вже більше не генерал екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов та екс-начальник Управління СБУ у Херсонській області Сергій Криворучко".

Британія та її союзники погодилися надіслати Україні потужнішу зброю, щоб протистояти вторгненню рф, заявив британський міністр оборони Бен Воллес.

Про те, що відбувалося в Україні 29 березня, можна дізнатися у статті: "Війна — день 34: переговори в Стамбулі, удар по Миколаївській ОДА та відвід військ рф з-під Києва".

Інформацію за 30 березня можна дізнатися за посиланням: "Війна — день 35: на тлі "успішних" переговорів росія завдає масованих ракетних ударів містам України".

Події російсько-української війни за 31 березня описані у матеріалі: "Війна — день 36: росія продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, але не припиняє обстрілювати міста України".