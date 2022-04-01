США та союзники навряд чи дадуть Україні гарантії, які вона просить - CNN

Як альтернативу гарантіям розглядають вступ України до ЄС, але є нюанси.

США разом з союзниками ще вирішують, яким чином Захід може допомогти Україні з гарантіями безпеки у випадку, якщо наша країна відмовиться від вступу в НАТО у якості поступок РФ для повного припинення війни.

Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомив CNN з посиланням на власні джерела.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Зазначається, що переговорний процес щодо гарантій безпеки, у якому безпосередню участь беруть українці, знаходиться на дуже ранній стадії, оскільки ні США, ні Захід, ні Україна, не розуміють, чим є насправді переговори з російською владою.

У зв'язку з цим, як стверджують джерела, дуже малоймовірним виглядає те, що США та їх союзники зможуть запропонувати Україні ті юридично зобов'язувальні заходи, про які вона просить.

Варто зазначити, що Україна просить, аби новий договір про безпеку був на зразок п'ятої статті НАТО, у якій зазначається, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх. Однак, такий сценарій малоймовірний, враховуючи, що США та багато їхніх союзників, у тому числі Британія, не бажають ставити свої війська в пряме протистояння з російськими силами.

При цьому як альтернативу гарантіям безпеки розглядають вступ України до Європейського Союзу. На цьому наполягають, зокрема Польща, Латвія, Болгарія та Чехія — країни вважають, що членство може забезпечити країні певний ступінь захисту.

"Росії було б важко атакувати країну-члена ЄС. Бо це автоматично може вимагати значно більшої підтримки цієї країни", — заявив один європейський чиновник.

При цьому, як передає телеканал, навіть найзатятіші проєвропейські депутати українського парламенту кажуть, що членства в ЄС недостатньо для забезпечення їхньої безпеки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська делегація під час переговорного процесу у Стамбулі заявила, що відмовлятися від негайного припинення вогню, отримання гарантій безпеки, а також повної територіальної цілісності України не збирається.