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Київ і далі під серйозною загрозою: Пентагон озвучив напрямки, по яких росіяни б'ють найбільше

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Російські війська нібито відступають від Києва, але висновки робити зарано Новина оновлена 31 березня 2022, 21:11
Російські війська нібито відступають від Києва, але висновки робити зарано

За даними США, росіяни готують авіаудари по чотирьох українських містах.

Російські окупанти, попри всі заяви про відступ ворожих військ від Києва та Чернігова, готуються до нових авіаударів і загроза у цих містах не зменшилася.

Як передає CNN, до такого висновку дійшли високопосадовці Пентагону.

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За даними високопосадовця Пентагону, росія зосереджена на чотирьох напрямках:

  • Київ;
  • Чернігів;
  • Ізюм;
  • Донбас.

"Ми бачимо, що росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів, вильотів літаків, за останні 24 години більш ніж на 300, та їх удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі, про який ми говорили раніше, на південь від Харкова, а потім у зоні операції об'єднаних сил, переважно на Донбасі, це чотири райони, де вони проводять більшість своїх ударів", — заявили у Пентагоні.

Нагадаємо, що 29 березня після російсько-українських переговорів у Стамбулі (Туреччина) представники Росії оголосили, що кардинально скорочують активність у Київській та Чернігівській області. Майже одразу після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що довіряти заявам росії немає жодних причин, а відступ військ, який зафіксувала розвідка, пов'язаний виключно з контратаками українських військовослужбовців.

Тим часом західні розвідники розкрили план путіна з відведенням військ з-під Києва. У Генштабі зафіксували переміщення близько 700 одиниць військової техніки від Києва у бік Білорусі та додали, що радіти зарано.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Чернігів #Війна #Авіаудари
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